Fransız fırıncı protesto için açlık grevi yaptı, 18 yaşındaki Gineli çırağına oturma izni verildi

15 Ocak 2021 Cuma, 13:09

AFP

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde Gineli çırağı hakkındaki sınır dışı kararını protesto için 3 Ocak'ta açlık grevine başlayan ve hastaneye kaldırılan fırıncı, ünlülerin de desteğiyle küresel bir kampanyaya dönüşen eyleminden sonuç aldı. Sınır dışı kararı iptal edilen çırağa oturma izni verildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 50 yaşındaki Stephane Ravacley, "iyi bir çocuk" dediği 18 yaşındaki çırağı Laye Fode Traore hakkındaki kararın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini söyledi.

Traore ülkeye 16 yaşındayken bir göçmen teknesiyle tek başına gelmişti. Traore çıraklık eğitimi aldıktan sonra Eylül 2019'da Ravacley'nin yanında çalışmaya başladı.

Ancak 18 yaşına girdiği için yasal koruması kalkan Traore hakkında sınır dışı kararı çıktı.

"Çalışkanlığına hayran olduğunu" söylediği Traore hakkındaki kararın iptali için dava açan Ravacley, duruşmanın yapılacağı 26 Ocak'a kadar açlık grevi yapma kararı aldı.

İmza kampanyasına 420 bin kişi destek verdi

Bir hafta içinde sekiz kilo veren ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Racavley'nin girişimine destek için internette başlatılan imza kampanyasına 420 bin kişi destek verdi.

Aralarında Omer Sy ve Oscar ödüllü oyuncu oyuncu Marion Cotillard'ın da bulunduğı bazı ünlüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup göndererek yardım istedi.

Mektupta Macron'a, "Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik insani değerleri savunmak için sağlığını tehlikeye atmaya hazır olan bir Fransız vatandaşına bu kadar acımasız davranamazsınız" denildi.

Besançon Belediye Başkanı Anne Vignot da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e mektup göndermişti.

Vignot mektubunda, "Gelecekte bir fırıncı olacak bu çocuğu sınır dışı kararınızı anlamak mümkün değil" demişti.