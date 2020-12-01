Fransız Le Figaro'dan çarpıcı Mansur Yavaş yorumu: Erdoğan'ı sarsan adam
Fransız Le Figaro gazetesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için yayımladığı yazıda, "Erdoğan'ı sarsan adam" ifadesini kullandı.
Le Figaro Türkiye muhabiri tarafından hazırlanan "Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsan adam" başlıklı haber, Mansur Yavaş belediye başkanlığındaki Ankara'yı ele aldı. "Bu bir insan hikâyesi olduğu kadar bir şehrin hikâyesi" ifadeleriyle başlayan haberde, Yavaş dönemi öncesi Ankara için "Betonlarla dolu, cazibesiz bir başkent." ifadesi kullandı.
T24'ün Le Figaro'dan yaptığı çeviriye göre, Yavaş'ın Ankara'dan "modası geçmiş yapıları, dev dinazor heykellerini" kaldırdığı belirtilen haberde, başkente bisiklet pistler, park süslemeleri, yenilenebilir enerji ve demokratik katılımın getirildiği anlatıldı.
Haber için Le Figaro'ya konuşan Yavaş, "Ankara'da yıllar boyuncu kişisel çıkarlar halkın çıkarlarının önüne koyuldu. Ankara'ya hakkını geri vermenin zamanı" dedi.
TEMİZLİĞİN ARDINDAN ÇIKAN BORÇ
Yavaş, kendisinden önceki yönetimin görevden ayrılmadan önce "büyük bir temizlik" yaptığını söyledi ve "Arşivler kayboldu, envanterler, AKP'ye yakın inşaat şirketleriyle imzalanan anlaşmalar..." diye ekledi.
Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Göreve başladığımda, önümde 2 milyar dolarlık borç vardı. Tamamlanmamış bir metro projesi için hiç ödeme yapılmadığını tespit ettik. Bizim 500 milyon dolar ödeme yapmamız gerekiyordu. Bugüne kadar geçmiş döneme dair yolsuzlukla ilgili 50'ye yakın soruşturma ve yasal süreç başlattık."
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