Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki
Fransız milletvekili Jean-Luc Reitzer, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi.
Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi.
Reitzer, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'ın yanı sıra 7 bölgeyi 1994'ten bu yana işgal ettiğini belirtti.
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün 1994 yılından bu yana ihlal edildiğinin altını çizen Reitzer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili 4 kararının bu işgali kınadığını hatırlattı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarından olan Fransa'nın Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalması gerektiğini ifade eden Reitzer, Fransa'nın iki ülkeden birinin yanında taraf olması halinde birçok uluslararası konuda çelişkili duruma düşeceğini kaydetti.
Reitzer, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk ve BMGK'nin kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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