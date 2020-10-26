Fransız web sitelerine siber saldırılar düzenlendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyalarının ardından birçok Fransız internet sitesine siber saldırı düzenlendi.
Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Mücadele ve Destek Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok Fransız internet sitesinin pazar günü siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
"Bu pazar akşamı birçok Fransız web sitesini siber saldırı dalgası vurdu." ifadesi kullanılan açıklamada, bunların hangi kurum ve birimlerin internet siteleri olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu, ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve binaların duvarlarına yansıtılması nedeniyle Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin son bulmasını istemişti.
Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son günlerde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.
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