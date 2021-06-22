Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, prostat kanseri olduğunu açıkladı
Friends dizisinde Gunther'ı canlandıran oyuncu James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Tyler, kanserin vücudunun alt bölümünü felç etmesinden sonra artık yürüyemiyor.
Fenomen dizi Friends'te Central Perk garsonu Gunther rolüyle akıllara kazınan oyuncu James Michael Tyler, kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. NBC Today programına konuk olan 59 yaşındaki aktör, kendisine teşhisin 2018'in Eylül ayında rutin bir kontrol sırasında konulduğunu söyledi.
Tyler, kanserin geçen süreçte kemiklerine yayıldığını ve artık yürüyemediğini söyledi.
Kemoterapi tedavisi gördüğünü belirten Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.
Tyler, 56 yaşındayken yaptırdığı PSA testinin sonuçlarının çok yüksek geldiğini ve kısa süre içinde doktorunun kendisini çağırdığını ifade etti. Tyler, pandemi sırasında bir testi kaçırmasının ardından kanserin kemiklerine yayıldığını ifade etti.
Tyler, tüm erkeklere bir sonraki doktor randevularında ilgili testleri yaptırma çağrısında bulundu ve erken evrelerde teşhis konanların imkanlarının daha fazla olduğunu vurguladı.
SAHNEDE OLAMADI, ZOOM İLE KATILABİLDİ
Şu anda kemoterapi gören Tyler, geçen ay HBO’da Friends: The Reunion isimli özel bölümüyle yeniden ekranlara dönen diziye Zoom aracılığıyla katılabildi. Tyler, “Bunun bir parçası olmak istedim; onlarla sahnede olacak ve tüm şenliklere katılabilecektim. Fiziksel olarak bunun bir parçası olmamak ve Zoom’da görünmek benim kararımdı, çünkü temelde moralimi bozmak istemedim. ‘Ah, bu arada Gunther kanserli’ gibi olmak istemedim” dedi.
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