Friends’in özel bölümü bir kez daha ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri yaz sonuna ertelenen Friends'in özel bölümünün tekrardan ertelendi. Canlı olarak seyircilerle birlikte çekilmesi planlanan dizinin yeni çekim tarihinin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz açıklanmadı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:32
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ABD'nin en başarılı sitcom dizileri arasında yer alan  ve 16 yıl sonra aynı kadroyla tekrar çekilecek Friends özel bölümünün 27 Mayıs’ta planlanan gösterimi koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bugünlerde artan vaka sayıları Friends ekibini yeniden ertleme yoluna götürdü. Çekimlerine 17 Ağustos’ta başlanması planlanan dizi bir kez daha ertelendi.

HBO Max’in, sevilen dizinin özel bölümünün çekim tarihleri ise daha sonra duyurulacak.


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