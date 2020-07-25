Fujifilm’den FDR NANO mobil dijital röntgen cihazı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:04

Tüm dünyayı etkisi altında tutmayı sürdüren koronavirüs salgını ile normalleşme sürecinde de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Fujifilm, FDR NANO Mobil Dijital Röntgen Cihazı ile koronavirüs ile mücadeleye destek oluyor. İleri teknolojiye sahip FDR NANO Mobil Dijital Röntgen Cihazı, yapay zeka teknolojisi sayesinde özellikle akciğer grafilerini yorumlama konusunda sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırıyor. Virtual Grid (Sanal grid) özelliği sayesinde de daha gelişmiş tanı ve tedaviye olanak sağlayan cihaz, 90 kilogramlık ağırlıyla hastane içerisinde kolaylıkla hareket ettirilebiliyor.

Konu özelinde açıklamada bulunan Fujifilm Türkiye Fujifilm Medikal Ürünler Satış Müdürü Nazım Çevik, Fujifilm Türkiye lojistik ve teknik servis birimlerinin pandemi sırasındaki özverili çalışmaları sonucunda Erzurum Şehir Hastanesi’ne toplam beş adet FDR NANO Mobil Dijital Röntgen Cihazı kurulumu gerçekleştirildiğini söyledi. Cihazın Erzurum Şehir Hastanesi’ndeki hastaların tedavisinde kullanılarak daha gelişmiş tanı ve tedaviye olanak sağlayacağının altını çizen Çevik, “Pandemi ile mücadele tüm ülkeler için oldukça önemli. Bu farkındalıkla toplumsal sorumluluk bilinciyle biz ve bizim gibi teknoloji şirketlerine büyük bir görev düştüğü kanaatindeyiz. Dolayısıyla Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünümüz FDR NANO mobil dijital röntgen cihazı ile sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Kompakt tasarımıyla öne çıkan cihaz, tam dolu batarya ile ortalama 240 grafi çekebiliyor, 2,5 kW jeneratörü ve üstün yazılımı ile minimum radyasyon dozları ile maksimum verim alabilmesini sağlıyor” dedi.

FDR NANO Mobil Dijital Röntgen Cihazı’nın genel özellikleri şu şekilde;

• 90 kg ağırlık ile kolay hareket kabiliyeti

• 12 inch dokunmatik ekran

• Dedektör otomatik şarj özelliği

• 2.5 kg dedektör ağırlığı

• Kolay parametre kontrol ve girişi ve set ediş özelliği

• 2.5kw jeneratör

• Sanal grid özelliği

• Batarya ile 240 şutlama özelliği

• 4 saat şarj ile tamamen şarj olma özelliği

• 15 dakika şarj ile 20 şutlama ve 1 saat kullanabilme özelliği

• Tam dolu batarya ile ortalama 240 grafi çekebilme özelliği