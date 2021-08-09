Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, kulüplerin kripto para ile olan ilişkisini değerlendirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:04

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, son zamanlarda futbol kulüpleri arasında yaygınlaşan kripto para konusuna dair görüşlerini Cumhuriyet.com.tr ile paylaştı.

Özellikle son zamanlarda Süper Lig ekipleri arasında "taraftar token" ve "coin" konularından sıklıkla bahsedilmekte.

Avrupa'da da Barcelona, Paris Saint-Germain gibi devlerin kullandığı bu uygulama, Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte gündeme gelmişti.

Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde kripto para platformu Paribu ile "Fenerbahçe Token" anlaşması sağlandığını duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, 10 gün içinde kripto para projesine başlayacaklarını müjdeledi.

Tuğrul Akşar da kripto para konusuna dair görüşlerini, bu uygulamaların spor ile ilişkisini ve futbol ekonomisine katkısını değerlendirdi.

Akşar'ın açıklamaları şöyle:

"Kripto para arzı yapabilmek için, sürdürülebilir bir mali yapınızın olması lazım. Bugün futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik ve finansal durum, kulüplerin bu tür bir ürün çıkarmasına çok izin vermez. Dolayısıyla çıkarsalar bile, buradan ne kadar kripto para satışı yaparlar ve ne kadar gelir elde ederler, emin değilim. Bunu bazı kulüpler denedi ama hedeflerine çok fazla ulaşamadılar, istendiği kadar gelir elde edemediler. Kripto paranın talep görmesi gerekiyor. Talebin de görülebilmesi için ilk olarak bu paranın kontrolünü kimin yapacağı, ardından bu paranın arkasında garanti olarak kimin olduğunu görmek lazım. Çünkü, mali yapınız sağlıklı ve sürdürülebilir değilse, bu ürün başarıya ulaşmaz. Yani, genel kabul görmez, çok fazla talep yaratmaz. Kulüpler böyle bir kripto para çıkarmak istiyor ama, kripto paranın arz edildiği zaman genel talep görebilmesi için, sürdürülebilir ve güvenilir bir mali yapının olması lazım. Bugün Türk futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik, finansal olumsuzluklar artarak devam ediyor. Borçluluk son derece yüksek, kulüpler zarar ediyor, kaynakları zaten erimiş. Böyle bir ortamda, siz coin değil ne çıkarırsanız çıkarın, çok fazla talep görmez. O yüzden, ben beklenen hedeflere ulaşabileceklerini tahmin etmiyorum. Tabii ki taraftarın belli bir kesimi coin alabilir ama onlar da kulübü çok fazla tatmin eder mi, çok emin değilim."

Akşar, uygulamaların güvenilirliğine ilişkin, "Buralarda balon olabilir. Yani, normalde bir hisse senedi çıkarsanız, en azından kulübün hissesine ortak olursunuz. Burada ortak olacağınız hiçbir şey yok. Bitcoin, çok inip çıkan, çok spekülasyon olan bir coin'dir. Dolayısıyla, ne kadar güvenilirdir bilemiyorum. Sonuçta Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı burada önemli bir şart getirdiler, bir düzenleme yoluna gittiler. O nedenle, o düzenlemeye göre bu kulüpler asgari şartları sağlıyor mu ona bakmak gerekiyor. Ben, kulüplerin o şartları sağlamadığını düşünüyorum. Genel olarak böyle bir proje var ama çok başarılı olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.