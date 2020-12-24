Futbolcu Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurmak iddiasıyla 6 aydır gözaltında olduğu ortaya çıktı
Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan 6 aydır gözaltında olduğu bildirildi. Naki hafta başında tutuklandı!
Welt gazetesinde yer alan haberde, daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğunu yazdı.
Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı. Haki'nin tutuklanıp cezaevine gönderildiği de öğrenildi.
Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği belirtildi.
Ancak Balthasar, "Şu anda özellikle PKK için mali kaynak sağlandığını teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.
Soruşturma sonunda PKK bağlantısının bulunması halinde olaya Federal Başsavcılığın bakacağı öğrenildi.
Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.
Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.
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