Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak
Mali krizle boğuşan futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.
Mali krizle boğuşan kulüplerin nasıl transfer yapacağı ise merak konusu.
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