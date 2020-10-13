Futbolda Çukurova Ateşi ekranlarda!

13 Ekim 2020 Salı, 11:16

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için çok özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin üçüncü bölümü “Çukurova Ateşi”, Vodafone TV’de izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, Spor Spikeri Sabri Ugan’ın seslendirdiği belgeselde, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor - Adanaspor rekabetinin nasıl doğduğu anlatılıyor. Bir dünya derbisinin gizemini açıklığa kavuşturan belgeselde, Adana Demirspor ve Adanaspor’un efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları anlatılırken, izleyicilere bu büyük mücadeleye her yönüyle tanık olma fırsatı sunuluyor. Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları seyredebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Adanalı kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe evsahipliği yapıyoruz. Adanalı müşterilerimiz, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor - Adanaspor rekabetini anlatan ‘Çukurova Ateşi’ belgeselini Vodafone TV’de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise şöyle konuştu:

“1 şehir 2 takım denince akla ilk gelenlerden biri onlar: Adana Demirspor ve Adanaspor... Sevdikleri şey futbol mu, tribün kültürü mü, yoksa tarih kitaplarını dolduran yıllar mı? Düşman mı onlar birbirine, yoksa rekabet ateşinde pişen gizli bir dostluk mu? Takımına duyduğu sevgiyi aile sevgisinden ayırmayanlar, tuttuğu takımı rüyalarında görenler, hiçbir şey için yapmayacakları çılgınlıkları bir çift renk uğruna yapanlar bu sevdayı anlatıyor ve Çukurova'nın en harlı ateşi bir kez daha alevleniyor.”







