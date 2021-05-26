GAİN’den beyaz yaka belgeseli

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Belgeselde kurumsal hayata dair tespitleriyle tanınan komedyen Kaan Sekban, akademisyenler, ajans başkanları ve beyaz yakalıların kendileri, bu kendine has dünyaya dair görüşlerini paylaşıyor. Üç bölümlük dizi “Beyaz Yaka”, bitmeyen kariyer telaşları, uzun mesailer, eve götürülen işler, kültürleştirdikleri tüketim alışkanlıkları ve bir türlü kurtulamadıkları sıkışmışlık hisleri ile beyaz yakalıların dünyasına ışık tutuyor.

