GAİN’den beyaz yaka belgeseli

Dijital platform GAİN’in yeni belgesel dizisi “Beyaz Yaka” yayına girdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00
GAİN’den beyaz yaka belgeseli
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Belgeselde kurumsal hayata dair tespitleriyle tanınan komedyen Kaan Sekban, akademisyenler, ajans başkanları ve beyaz yakalıların kendileri, bu kendine has dünyaya dair görüşlerini paylaşıyor. Üç bölümlük dizi “Beyaz Yaka”, bitmeyen kariyer telaşları, uzun mesailer, eve götürülen işler, kültürleştirdikleri tüketim alışkanlıkları ve bir türlü kurtulamadıkları sıkışmışlık hisleri ile beyaz yakalıların dünyasına ışık tutuyor.


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