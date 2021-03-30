Galata Köprüsü'nde gökkuşağı bayrağı
Öğrenci İnisiyatifi adlı kuruluş, Galata Köprüsü'nden "Alışın buradayız!" yazılı gökkuşağı bayrağı sallandırdı.
AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı eylemler devam ediyor.
Öğrenci İnisiyatifi adlı kuruluş, Galata Köprüsü'nde LGBTİ+'yı temsilen gökkuşağı renklerini taşıyan ve "Alışın buradayız!" yazılı bayrak sallandırdı.
Kuruluşun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda eylemin görselleri paylaşılırken "Homofobi ve transfobiye,iktidar bloğunun ayrıştırıcı politikalarına cevabımız net: LGBTİ+lar vardır! Gözaltılar, tutuklamalar, baskılarla Boğaziçi Direnişimiz ve renklerimiz yasaklanamaz. Sanatta, kampüste, sokakta, hayatın her yerindeyiz. ALIŞIN BURADAYIZ! #GökkuşağımaDokunma" ifadeleri kullanıldı.
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