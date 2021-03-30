Galata Köprüsü'nde gökkuşağı bayrağı

30 Mart 2021 Salı, 14:17

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı eylemler devam ediyor.

Öğrenci İnisiyatifi adlı kuruluş, Galata Köprüsü'nde LGBTİ+'yı temsilen gökkuşağı renklerini taşıyan ve "Alışın buradayız!" yazılı bayrak sallandırdı.

Kuruluşun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda eylemin görselleri paylaşılırken "Homofobi ve transfobiye,iktidar bloğunun ayrıştırıcı politikalarına cevabımız net: LGBTİ+lar vardır! Gözaltılar, tutuklamalar, baskılarla Boğaziçi Direnişimiz ve renklerimiz yasaklanamaz. Sanatta, kampüste, sokakta, hayatın her yerindeyiz. ALIŞIN BURADAYIZ! #GökkuşağımaDokunma" ifadeleri kullanıldı.



