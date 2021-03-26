LGBTİ+ bayrağı açtıkları için gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

26 Mart 2021 Cuma, 19:39

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünde LGBTİ bayrağı açtıkları için gözaltına alınan 12 öğrenci ve onlara destek amacıyla Bebek sahilinden kampüse yürürken gözaltına alınan 12 kişinin savcılıkta ifadeleri alınmasının ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh hakimliği de 24 öğrencinin ifadelerini aldıktan sonra imza şeklinde adli kontrol uygulanması koşuluyla serbest bıraktı.