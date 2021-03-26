LGBTİ+ bayrağı açtıkları için gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünde LGBTİ+ bayrağı açtıkları için gözaltına alınan 12 öğrenci ve onlara destek amacıyla Bebek sahilinden kampüse yürürken gözaltına alınan 12 kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü önünde LGBTİ bayrağı açtıkları için gözaltına alınan 12 öğrenci ve onlara destek amacıyla Bebek sahilinden kampüse yürürken gözaltına alınan 12 kişinin savcılıkta ifadeleri alınmasının ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
Nöbetçi Sulh hakimliği de 24 öğrencinin ifadelerini aldıktan sonra imza şeklinde adli kontrol uygulanması koşuluyla serbest bıraktı.
Video Haberler
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta yeni dönem
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- AYM'den 'Gezi Parkı' kararı
- Asıl şimdi başlıyor
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- Yüzlerce milyonluk para ağı ortaya çıkmıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması