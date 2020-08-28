Galata Kulesi'ndeki restorasyona soruşturma
Galata Kulesi'nde hilti ile restorasyon yapıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ve Kadıköy ve Tuzla Belediyesi'nden 2 meclis üyesinin şikayet dilekçesi sunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu restorasyona ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile çalışma yapıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayılınca kamuoyunda tepki çekmişti.
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