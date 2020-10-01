Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
6 milyonluk UEFA Kupası katılım ücretinden olan Galatasaray ayrıca 2.4 milyonluk performans primini de Rangers'a kıptırdı.
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