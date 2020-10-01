Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

AA
01 Ekim 2020 Perşembe, 23:35
Galatasaray 8.4 milyon Avro'dan oldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

6 milyonluk UEFA Kupası katılım ücretinden olan Galatasaray ayrıca 2.4 milyonluk performans primini de Rangers'a kıptırdı.



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