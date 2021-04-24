Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi FatihTerim'in zor kararı!
Galatasaray'da Antalyaspor virajı öncesi ilk 11 merak konusu.
Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerdeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fatih Terim 11'de Halil ile Babel arasında tercih kullanacak. Galatasaray, Antalyaspor ile saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
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