Galatasaray antrenörü Levent Şahin: İzahı olmayan gece!

03 Nisan 2021 Cumartesi, 22:03

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle takımın başında yer alan antrenör Levent Şahin, Hatayspor'a 3-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından 'Bu gece bizim için izahı olmayan bir gece. Dersler çıkaracağız' dedi.

"YAKIŞMAYAN BİR MÜCADELE..."

Sonuçtan çok sahadaki mücadelenin kendisini üzdüğünü belirten Şahin, ''Bu maçtan sonra özeleştiri yapıp ne tür dersler çıkaracağız bunu değerlendireceğiz. Milli maçlar sonrası böyle sonuçlar olabiliyor ama bizi sonuçtan daha çok sahada gösteremediğimiz tepki ve yakışmayan bir mücadeleydi'' şeklinde konuştu.

Galatasaray, 2-0 mağlup tamamladığı ilk yarının ardından ikinci yarıya 4 değişiklik ile çıktı. Bu konu hakkında konuşan Şahin, ''İkinci devrede oyuna dahil olan arkadaşlar tepki verdi ama bu Galatasaray'a yeterli değildi'' ifadelerini kullandı. Bugünkü mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ve kalan maçlara odaklanacaklarının altını çizen Levent Şahin, sözlerini şu sözlerle noktaladı:

''Bu sonuçla daha önce de karşılaştık. buradan nasıl çıkarız bunun hesaplarını yapacağız. Oynanan oyun ve gösterilmeyen mücadeleden dolayı özür dileriz. Bu oyun yeterli değil tabiki. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda buradan nasıl çıkarız buna çalışacağız.''