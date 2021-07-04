Galatasaray, Babel, Falcao ve Feghouli'yi göndermek istiyor!

04 Temmuz 2021 Pazar, 08:52

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfere ağırlık verdi.

Yeni isimler için kaynak arayan Galatasaray, 3 yabancı oyuncusunu Fatih Terim'in maaş+maliyet raporu doğrultusunda yollamak istiyor. Galatasaray yönetimi Falcao, Feghouli ve Babel’le yolları ayırmayı planlıyor. 3 oyuncu ve manejerleri ile bir araya gelinip bonservislerinin kendilerine verilmesi teklif edildi. Oyuncular şimdilik takımdan ayrılmak istemediklerini bildirdi.