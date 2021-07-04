Galatasaray, Babel, Falcao ve Feghouli'yi göndermek istiyor!
Yeni isimler için kaynak arayan Galatasaray, 3 ismi yollamak istiyor.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfere ağırlık verdi.
Yeni isimler için kaynak arayan Galatasaray, 3 yabancı oyuncusunu Fatih Terim'in maaş+maliyet raporu doğrultusunda yollamak istiyor. Galatasaray yönetimi Falcao, Feghouli ve Babel’le yolları ayırmayı planlıyor. 3 oyuncu ve manejerleri ile bir araya gelinip bonservislerinin kendilerine verilmesi teklif edildi. Oyuncular şimdilik takımdan ayrılmak istemediklerini bildirdi.
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