Hukuki sorunları çözen Galatasaray, harekete geçiyor

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

20-21 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda kısa süre içinde transferde resmi imzalar atılacak. Önce teknik direktör Fatih Terim’le ardından Arda Turan ve Emre Akbaba’yla sözleşme imzalanacak. Devamında ise Terim’in verdiği raporda yer alan isimlerin transferleri duyurulacak. Özellikle sağ bek, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik veriliyor. Bir yandan kulübün mali röntgenini çeken diğer taraftan yapılması gereken ödemeleri tamamlamaya çalışan yönetimin, transferde acele karar vermeden, en uygun isimleri, doğru adımlar atarak kulübün şartlarına uygun biçimde kadroya katmayı hedeflediği bildirildi.

TERİM’E 3 İYİ HABER

Fatih Terim’e 3 önemli oyuncusundan iyi haber geldi. Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui dün Florya’da çalışmalara başladı. Tecrübeli sağ bekin, bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım antrenmanlarında da yer alması planlanıyor. Norveçli oyuncunun tedavisiyle ilgili operasyonel süreçleri devam edecek. Geçen hafta Dinamo Bükreş’le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Muhammed ise tedavisinin ardından koşulara başladı. Muhammed’in, PSV maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi. Brezilya’dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao, dün antrenmanda yer aldı.