Galatasaray başkan adayı Burak Elmas çalışmalarına devam ediyor
Galatasaray’da başkanlık seçimi yaklaşıyor. Başkanlık adaylarından Burak Elmas, çalışmalarını çevrimiçi sürdürüyor.
Kulübün genel kurul üyeleriyle toplantılar düzenleyen Burak Elmas, Mayıs ayında yapılacak seçim öncesinde projelerini anlatıyor.
Daha önce üç dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 47 yaşındaki iş insanı, genel kurul adaylarından destek bekliyor. Sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Faruk Süren’in damadı olan Elmas, Özhan Canaydın’ın başkanlık döneminde futbol şube sorumlusu görevini de üstlenmişti.
HAMAMCIOĞLU ADAY OLACAK MI?
Başkanlık için kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Eşref Hamamcıoğlu. 3 yıldır Divan Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve artık aday olmayacağını duyuran Hamamcıoğlu’nun bu açıklaması, Mayıs ayındaki seçimlerde başkan adayı olacağı şeklinde yorumlanıyor.
Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in ise aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
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