Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Öztürk, Hamamcıoğlu ve Çelebi'ye teşekkür
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas diğer başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'ye teşekkür etti.
Galatasaray'da Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini teslim etti.
Başkan adayı Burak Elmas diğer adaylara şu sözlerle teşekkür etti:
"Galatasaray demokrasi kültürüne sahip çıkarak, yasal seçim takviminde adaylık başvurusu için son süre olan 7 Mayıs 18.00 itibarı ile listelerini Divan Kuruluna sunan,
Sn.Metin Öztürk
Sn.Eşref Hamamcıoğlu
Sn.Işın Çelebi'ye yürekten teşekkür ediyorum.
Galatasaray kazanacak."
Galatasaray demokrasi kültürüne sahip çıkarak, yasal seçim takviminde adaylık başvurusu için son süre olan 7 Mayıs 18.00 itibarı ile listelerini Divan Kuruluna sunan,— Burak Elmas (@burakelmas_tr) May 7, 2021
Sn.Metin Öztürk
Sn.Eşref Hamamcıoğlu
Sn.Işın Çelebi'ye yürekten teşekkür ediyorum.
Galatasaray kazanacak..
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