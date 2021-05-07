Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Öztürk, Hamamcıoğlu ve Çelebi'ye teşekkür

07 Mayıs 2021 Cuma, 18:25

Galatasaray'da Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini teslim etti.

Başkan adayı Burak Elmas diğer adaylara şu sözlerle teşekkür etti:

"Galatasaray demokrasi kültürüne sahip çıkarak, yasal seçim takviminde adaylık başvurusu için son süre olan 7 Mayıs 18.00 itibarı ile listelerini Divan Kuruluna sunan,

Sn.Metin Öztürk

Sn.Eşref Hamamcıoğlu

Sn.Işın Çelebi'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Galatasaray kazanacak."