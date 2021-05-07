Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Öztürk, Hamamcıoğlu ve Çelebi'ye teşekkür

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas diğer başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'ye teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 18:25
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Öztürk, Hamamcıoğlu ve Çelebi'ye teşekkür
Abone Ol google-news

Galatasaray'da Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini teslim etti. 

Başkan adayı Burak Elmas diğer adaylara şu sözlerle teşekkür etti:

"Galatasaray demokrasi kültürüne sahip çıkarak, yasal seçim takviminde adaylık başvurusu için son süre olan 7 Mayıs 18.00 itibarı ile listelerini Divan Kuruluna sunan,

Sn.Metin Öztürk

Sn.Eşref Hamamcıoğlu

Sn.Işın Çelebi'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Galatasaray kazanacak."

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler