Galatasaraylı Işın Çelebi: Varsayımlarla hareket edilmez

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:10

Adnan Polat döneminde Galatasaray'da İkinci Başkanlık görevini üstlenen eski Devlet Bakanı Işın Çelebi erteleme kararı öncesi açıklamalarda bulundu. Çelebi'nin seçimler yapılacakmış gibi çalışmaya devam edeceği de öğrenildi.

BASKILAR OLDU

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın konuğu olan Çelebi, "Biz şu anda seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli olan nokta bu. Sağlık şartları nasıl olacak bilmiyoruz. Kongre listelerini, mali listelerini bilmiyoruz. Biz bütün bunlara katlanarak yola çıktık. Bana yapılan baskılar doğrultusunda bu işe soyunmak zorunda kaldım" dedi.

YÖNETİM KURULU VE ISLAK İMZALAR HAZIR

Çelebi şöyle konuştu: "Birçok arkadaşımız tarafından baskı oldu. Ben bu işin dışında kalmaya gayret ettim. Ben stadın yapılmasında çok aktif rol aldım. Riva'da da aynı şekilde. Stadyum'da şantiyelerde yattım-kalktım aylarca. Bu kadar belirsiz bir ortamda kalmamıştık daha önce. Ama bugün görüyorum ki şok olmuş vaziyetteyim. Yönetim kurulu ve ıslak imzalarımız hazır.

29 Mayıs için aday olmayı düşünüyorum. Listeleri vereceğiz ve gerekli şeyleri yapacağız. Ama 29 Mayıs'ta sağlık koşulları el verirse, sağlıklı bir seçim yapılmasını isterim. Türkiye'nin bu koşullardaki gelişmesini anlamamız lazım. Mustafa Cengiz'in basın toplantısı yapılsaydı biz de bilgilere sahip olabilirdik. Varsayımla hareket ediyoruz.

"KAYBEDECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ben kaybedeceğimi düşünmüyorum. O kadar büyük ilgi ve destekle yola çıktım ki... Ben böyle aday olmayı düşünmüyordum. Bizim amacımız Galatasaray'ın sorunlarını çözmek. Ben bugüne kadar girdiğim seçimi kaybetmedim. Onlarca seçime girdim. Galatasaray camiası ve Türkiye için gireceğim bu seçime.

ADNAN POLAT'A İTİBARI İADE EDİLECEK Mİ?

'Eğer başkan seçilirseniz Adnan Polat'la ilgili ibrasızlık kararının kaldırılacağı ve genel kurulda Adnan Polat'a itibarının iade edileceğinden bahsedilmişti. Bununla ilgili başkan seçilirseniz tavrınız ne olacak, iadeyi itibar için çalışma yapacak mısınız?' sorusuna Çelebi, " Aynı muameleye ben de gördüm. Benim de çok canım yandı, çok üzüldüm. Biz o defteri kapatmak istiyoruz. El ele verelim, bütün camia bir olsun. Ben öyle düşünüyorum. Biz seçilirsek biz olarak seçilmiş olacağız. Bütün Galatasaray taraftarı ve arzusuyla yola çıkıyorum. Ben seçilmeyeceğim biz seçileceğiz" şeklinde konuştu.

DERBİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Derbi maçını da değerlendiren Çelebi, "Biz Beşiktaş'ı derbide yenmek isteriz. Son olarak ise herkesin el ele vermesi ve Galatasaray'ın bir bütün olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamlad