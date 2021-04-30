Galatasaray Başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan sert TFF çıkışı

30 Nisan 2021 Cuma, 19:11

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Sportcell Youtube kanalında Burhan Can Terzi’nin konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 2.1 milyar Lira’yı bulan borç yükümün nasıl kapanacağı yönündeki soruyu cevaplayan Hamamcıoğlu, “Bu borç kapanmaz. Mali durumu son 3 yıllık bir durum değil. Ama son 3 yılda daha felaket bir hal aldı. Bizim hedefimiz bu borcu yönetilebilir hale getirmek. İdari ve mali reformu şart olarak görüyoruz” dedi.

Diğer bir başkan adayı Metin Öztürk’ün Florya, stat isim hakkı ve sponsorlardan gelecek parayla 1.5 milyar borcun kapatabileceğini ifade ettiği hatırlatılırken Eşref Gamamcıoğlu, “Gerçekçi olmak, hayal satmamak lazım. Yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Bu rakamlara ulaşmak mümkün değil. Taze para lazım. Mecidiyeköy'deki otel olarak adlandırılan bina olduğu halde satılması lazım. Hastane yapsanız otopark ve asansör sorunu, otel yapsanız turist sorunu. Mutlaka taze paraya çevrilmesi lazım” diye konuştu

Ali Sami Yen’i anma töreninde başkan Mustafa Cengiz’e omuz attığı iddia edilen Eşref Hamamcıoğlu, “Beni tanıyanlar bilirler. Kimseyle küs değilim. Basına yansıyan kareler doğru değildir. Ben omuz atmadım, atmam. Ceketimi düzeltme hareketim yanlış anlaşıldı. Maalesef bu konuda çok haksız eleştireye uğradım. Benim yerim o mezarın başında orasıdır. Olaydan sonra çok televizyon kanalları çağırdı ama bunlar camiaya zarar verir. Hiç uzatmadım” ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, “Ben Sayın Cengiz'i başkan olmadan 2-3 hafta evvel tanıdım. Benim kendisiyle hiçbir anlaşmazlığım olmamıştır, karşılıklı hiçbir hakaretimiz olmamıştır. Benim şahsına karşı kırgınlığım söz konusu olamaz” dedi.

ULTRASLAN’LA SORUNUM OLAMAZ

Taraftar ve ultrAslan’la ilgili soruya cevap veren Eşref Hamamcıoğlu, “Galatasaray'ın taraftarı olmazsa olmazıdır. En büyük ikinci gücüdür. Ve bu taraftar grubunun önemli bir coğunluğu ultrAslan'dır. Biz de sizlerle atkılıydık sokakta koşardık, tribünlere kartla girmezdik 2 saat kapının önünde içeri girmek için beklerdik. ultrAslan'ın kuruluş sürecini gayet iyi biliyoruz. Rahmetli Alpaslan Dikmen'in ne kadar uğraştığını. Benim ultrAslan'la sorunum olamaz. Benim sorunum da değil ortaya koymak istediğim ultrAslan'ın yönetiliş biçimiyle alakalı...

Bir dernek yapısına sahip değil sanki bir liderleri var. Bir dernek olsunlar kimdir yönetim kurulundakiler, saymanları olsun, bütçeleri olsun. Nasıl yönetilir herkes görsün. Benim sorunum yok. ultrAslan yetkilileri liderleri ile bir konuşmuşluğum yok” şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkan adayına Fatih Terim ile çalışıp çalışmayacağı yönünde soru iletilirken Eşref Hamamcıoğlu, “Ben ciddi ve gerçekçi bir adamım. Bu zamana kadar görev aldığım her yerde iyi ekiplerle çalıştım. Kısacası vizyonu ve hedefleri olan birisiyim. Neden Fatih Terim ile çalışmayalım? Fatih Terim Galatasaray'ın eski sporcusudur, kulüp ve divan üyesidir, zor zamanlarda hep gelmiştir, iyi bir takım kurucudur yani Galatasaray ile Fatih Terim etle tırnak gibidir. Günü geldiği zaman otururuz ve vizyonumuzu paylaşırız ve en büyük desteği yine kendisinden alırız. Futbol konusunda başınız sıkıştığı zaman ilk aranacak isim Fatih Terim'dir” dedi.

TFF YÖNETİMİNE GÜVENMİYORUM

“Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine güveniniz var mı” sorusunu yanıtlayan Eşref Hamamcıoğlu, "Ben herkes ile ilişkilerime yüzde 100'den başlarım duruma göre iner veya kalır. Fakat ben Sayın Nihat Özdemir ve yönetimine güvenmiyorum” dedi