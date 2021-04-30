Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten flaş Ali Koç açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma, 11:45

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk ile yapılan röpörtaj:

-Neden Galatasaray Başkanlığı'na talipsiniz?

Öncelikle benim sicilim 5569 1. sandıktayım sporcu üyeliğimi de sayarsak yaklaşık 50 yıllık kulüp üyesiyim. Bu süreç içerisinde çok saygıdeğer pek çok başkanla tanışma ve bir arada olma fırsatı buldum. Ama sonunda baktım ki pek çok kulüpte olduğu gibi bizde de kurumsallık yok. Özellikle iki dönem GSYİAD Başkanlığı yaptığım süreçte kulübe yaptığımız ekonomik yardımların boşa gittiğini gördüm. Çünkü devamlılık yok, bizde şikayet etmeyelim sorumluluğu üstlenelim dedik. Yaklaşık 21-22 ay önce 44 arkadaşımızla yola çıktık 29 Mayıs için hazırlıklarımızı tamamladık.

-Konuşmanınızın başında sicil numaranızdan bahsettiniz, bu bana Fatih Terim'in Göztepe maçı öncesi yaptığı konuşmayı hatırlattı. Terim ve yönetim arasında yaşanan krizinin nedeni nedir?

Fatih Terim Galatasaray'ıın efsanesi. Galatasaray onun her şeyi, Fatih Terim hiçbir zaman Galatasaray'a zorluk çıkarmaz. Bundan önceki dönemlerde de böyle olmuştur. Fatih Terim'in son döneminde formsuz olduğu, Terim ile çalışmanın zor olduğu söyleniyor. Zor diye bir şey yoktur! Siz futbolcunun parasını zamanında öderseniz, bataklık gibi değil de harika bir sahada oynamasını sağlarsanız, bir antrenman sahası yerine altı antrenman sahası sağlarsanız Fatih Terim ile aranızda hiçbir sıkıntı olmaz.

-Zeminden bahsettiniz çalışma odanızda da Belhanda'nın imzalı bir fotoğrafı var, Belhanda da takımdan zemine yaptığı eleştiriler nedeni ile gönderilmişti. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler?

Elbette ki kimse kimseye saygısızlık yapmayacak. Dünyanın tamamında görüyoruz ki futbolcu müsabakanın hırsı içerisinde bazen formasını atar gider. Önemli olan bunu yönetmek. Zaten bu yönetim kurulunun işi değil hocanın işi bence başkanımızın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları burada da olumsuz reaksiyon olarak dönmüş. Fatih Hoca'nın Belhanda'nın gitmesine müsade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü bu kadar Covid ortamı döneminde Belhanda kalitesindeki bir adam 8 maç kala kapı önüne konamaz. Gönderilme gerekçesi de komik çim denmiyor da geçen sene taraftara küfür ettin deniyor. O zaman gönderseydin ya!

-Mustafa Cengiz yönetiminin artıları ve eksileri neler?

Ben sadece Mustafa Cengiz'i eleştirmiyorum. Son 20 yılı eleştiriyorum. Zaten bu sebeple adayım. Hep bir makyaj çabası...

Mustafa Cengiz döneminde E-Spor'da görülen toparlanma ve çok kısıtlı imkanlarla voleybol ve basketbol toparlanır gibi olmuştur. Ocak ayında Mustafa Cengiz ve ekibi yönetimi devraldığında, Riva dolayısıyla, Emlak Konut tarafından kulübe 508 milyon liralık mektup geldi. Mustafa Cengiz'de bu mektubu kırdırdı. Yaklaşık 340 milyon liralık bir parayı aldı Galatasaray'ın 98 milyon lira civarındaki borcunu kapattı. O gün kapatmasaydı kulüp batmıştı zaten. Önceki yönetim tarafından alınan Ndiaye satıldı. Bunları topladığınız zaman 250-300 milyon lira kulübün kasasına ilaveten girdi. Dursun Özbek'in kurduğu takım ve getirdiği hoca takımı şampiyon yaptı 30 milyon lira daha geldi yine Riva anlaşmasından gelen paralar da oldu. İkinci yılda tekrar şampiyonluk tekrar Şampiyonlar Ligi... Ondan sonra deniz bitti. Bankalar Birliği Anlaşması, pandemi, tekrar Bankalar Birliği Anlaşması geldi. Yani Mustafa Cengiz asla iyi bir yönetici olmamıştır, yönetimi hiç bir zaman kulübü yönetememiştir. Onların döneminde geriden gelen paraları bana verin takımı değil Türkiye'de, Avrupa'da iddialı hale getiririm. Ama enkaz edebiyatı yapmayacağız. Sayın Dursun Özbek bıraktığında Derneğin, Sportif A.Ş'ye 198 milyon lira borcu vardı şu an 1.2 milyar lira var. Kim yaptı bu borcu ben mi yaptım?

-Dursun Özbek'in getirdiği takım ve hoca dediniz ancak bazı taraftar grupları Terim'i kendilerinin getirdiğini iddia ediyorlar. Hatta Terim'i de istifaya davet ettiler. Taraftar gruplarının kulüpteki payı ne olacak?

Galatasaray camiası taraftarıyla, futbolcularıyla, hocasıyla ve yönetimiyle her zaman bir ailedir. Aile içerisinde her zaman anlaşmazlıklar olur. Bizim taraftarımız ilk defa bir hocayı veya yönetimi istfiaya davet etmiyor. Dursun Özbek döneminde istifa denmeyen gün yoktu. Bunlar aile içerisinde konuşulur. Galatasaray'ın ana sorunu ekonımik. Biz mazbatayı alır almaz bizi bekleyen Terim'in kontratı var bizi bekleyen transferler var.

-Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sürekli karşı karşıya geliyor son raundun adı da "1959 öncesi" sizin bu konudaki fikirleriniz neler?

Fenerbahçe'de belli ki Ali Koç bir daha aday olacak ve seçilecek. Seçilmemesi kulüp için intihar olur bütün forrma reklamları Koç Holding'in tabela dükkanı gibi. Böyle bir ortamda Ali Koç gidiyorum derse koltuğa bağlarlar. Bizdeki gibi bir durum yok. Orası artık sahipliğe doğru gidiyor dernek vasfından çıkmaz üzere. Galatasaray ise hep bir marka ederi olan bir takım. Bu sebeple her sene sponsor bulur. Fenerbahçe'nin internet şirketi ile anlaştığı zamanları hatırlıyorum. Galatasaray sponsorluklar konusunda daha kuvvettli. 28 şampiyonluk konusuna gelince bunun hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanağı yok ama Beşiktaş'ın da 59 öncesi iki şampiyonluğunu Federasyon vermiş. Uyursanız altınızdaki yorganı da götürürler. Fenerbahçe'nin iddiaları anlamsız. O zaman bizim Emirates Kupası vardı onu sayalım. Çünkü iki ayda biten dört maç oynanan turnuvalarla uzun süreli ligleri aynı kefeye koymak akıl tutulmasıdır.