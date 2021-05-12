Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Vodofone Park'taki kavga hakkında açıklama

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Vodofone Park'ta yaşanan olayların takipçisi olacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:57
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Vodofone Park'taki kavga hakkında açıklama
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Yapılacak soruşturmanın takipçisi olacağını açıklayan Günay, "Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" dedi.


NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odası koridorları karışmış, Ghezzal'ın menejeri ile Karagümrüklü N'dao arasında gerilim yaşanmıştı.

Olayların ardından Ghezzal'ın menejeri polisler tarafından emniyete götürüldü.


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