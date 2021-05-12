Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Vodofone Park'taki kavga hakkında açıklama

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:57

Yapılacak soruşturmanın takipçisi olacağını açıklayan Günay, "Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" dedi.





Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) May 12, 2021

NE OLMUŞTU

Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odası koridorları karışmış, Ghezzal'ın menejeri ile Karagümrüklü N'dao arasında gerilim yaşanmıştı.

Olayların ardından Ghezzal'ın menejeri polisler tarafından emniyete götürüldü.