Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: UEFA bütçeleri incelesin

04 Şubat 2021 Perşembe, 14:33

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye gündeme dair sorulara yanıtlar verdi ve değerlendirmeler yaptı.

"Galatasaray'ın geleceğini karartınız mı?" sorusuna Mustafa Cengiz, "Bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce kez özür dilerim. Ahmet Kaya'nın şarkısında dediği gibi 'Kafama sıkar giderim'" dedi.

Spor basınında gündem olan Erencan Yardımcı konusunu açıklayan Cengiz, "Benim önümde sorular yok. Kredi sözleşmesiyle ilgili belgeler var. Erencan Yardımcı konusunda rakiplerimizin sıkı taraftarlarımızdan tweetler gördüm. Çok ayıp ediyorlar. '100 bin Euro'luk futbolcuyu 4 milyon 200 bin TL'ye nasıl sattınız?' diyorlar. 4 milyon 200 bin TL mi Euro mu belirtmiyor. Şark kurnazlığıdır bu. Biz kesinlikle limitlerin içinde kaldık. TFF'ye sesleniyorum; dedikodulara mahal vermeden bu sene ve geçen sene hangi takım ne kadar harcama yaptı? Bunu açıklasınlar. TFF mahremiyetten dolayı bunu açıklayamaz. Kulüpler bunu açıklasın, ben açıkladım." ifadelerini kullandı.

Her şeyin adil olmasını istediğini söyleyen Cengiz, "TFF'ye sesleniyorum, limitlerdeki son durum açıklansın. TFF bizim kuruluşumuz, ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her şeyi yaparım. Erencan Yardımcı ve bu yaştaki oyuncular bizim geleceklerimiz. Emin Bayram Bolu'ya, Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Erencan Yardımcı da Eyüpspor'a gitti. Bu çocuklar oynamak için kendileri takımdan ayrılmak istedi. Rezerv ligler olmadığı için maç oynamıyorlardı. Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol'u bedelsiz olarak kiraladık. Omar'ın da maaşını tam ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

Gedson Fernandes transferinin giriliş saati hakkında açıklama yapan Cengiz, "Gedson Fernandes transferini 15.00'ten sonra girdik bunun sebebi de kurların 15.00'te güncellenmesiydi, üç kuruş orada da fayda sağladık. Erencan Yardımcı'dan memnun kalmazsa Eyüpspor aynı bedelle geri alırız. Bunu Eyüpsporlu yetkililer ve Erencan'a da söyledik." dedi. Erencan transferinde yanlış bir şey olmadığını söyleyen Cengiz, "Erencan Yardımcı transferinde yanlış bir şey yok. Pandemi döneminde gelirlerimiz %60 düştü. Herkes sustu sadece Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyet indirim yaptı. İndirim yapmayan da oldu bir iki tane. Devlete teşekkür edince bize yandaş diyorlar. Her şeyden önce dürüst olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanımız Cengiz Yavilioğlu'nu teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"UEFA BÜTÇELERİ İNCELESİN"

Bütçelerin UEFA tarafından incelenmesini istediğini söyleyen Cengiz, "Ben UEFA'dan istirham ediyorum, transferleri ve bütçeleri incelesin. Beni TFF, UEFA inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yönetici bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Türkiye bir futbol ülkesi, tolerans gösterin dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti." şeklinde konuştu