Galatasaray Başkanı hastaneden çıkıyor!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu olacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacak.
Bayram öncesi önce beyin, ardından da mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğu açıklandı.
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