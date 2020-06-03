Galatasaray Başkanı hastaneden çıkıyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu olacak.

İHA
03 Haziran 2020 Çarşamba, 13:35
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacak.

Bayram öncesi önce beyin, ardından da mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğu açıklandı.



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