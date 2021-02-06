Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

06 Şubat 2021 Cumartesi, 11:03

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler olarak sözlerine dikkat etmeleri ve bu zor dönemde gerginlik yaratacak ifadelerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı verdi. Cengiz, "Bu bir bayram, seyran, bu bir spor müsabakası… Fenerbahçe bizim düşmanımız değil, bütün takımlar gibi dostumuz. Değerli bir rakibimiz. Er meydanından dürüstçe, hakem etkisi olmadan, oyuncular sakatlanmadan, en güzel sonucu alarak dönmek isteriz. Sonucun Türk futboluna yararlı olmasını dileriz. Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden. Gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray bir haksızlık olmadan yüzleşsinler, zevk alsınlar. İnşallah hak eden kazanır. Tabii temennim hak edenin Galatasaray olması" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben herkese 10 numara başlarım. Ondan sonra yaptıklarıyla değerlendiririm. Şu anda herkes 10 numara. Rakibimiz de hakemler de… Hakemi etki altına alacak, onu zorlayacak bir şeyi demem. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok... Ne Ali Bey ne Veli Bey bizim düşmanımız değil. Bunu bilin. Hepsi arkadaşımız, hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü yaymak lazım. Ben özellikle şu mesajı vermek istiyorum; ülkemiz zor bir durumda, gerginlikler var, bu virüsün getirdiği sıkıntılar var, insanların psikolojisi bozuldu. Yöneticiler konuşurken sadece yediğine, içtiğine değil ağzından çıkana da çok dikkat etmeli. Tarafları ve maçı gerdirici bir laf etmemeli. Ne Ahmet Nur Çebi’yi ne Ali Koç’u, hiç kimseyi ayrı tutmuyorum. Genel olarak kendim için de söylüyorum. Benim her kulübe büyük sevgim ve saygım var. Bu kulüpler olmasa zaten biz de olmayız. Biz kimseyi kırmayız. Biz burada sahada mücadele ederiz, ama yeneriz ama yeniliriz. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf burada bir delikanlıyı kışkırtabilir. Delimiz çok. Bunu yapmayalım. Kışkırtmayalım, dost olalım. Fenerbahçe’yi biz yeneriz, yeniliriz. İnşallah hep yeneriz. Sonsuza kadar hep yenersek de bu işin tadı olmaz."