Galatasaray Başkanı'ndan Kemerburgaz hamlesi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 14:40

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020 yılında kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her bir üye adına "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Galatasaray Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri yanında gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak" dedi.

Yeşilin ve ağacın önemine değinen Cengiz, "Biz ilkokuldayken tabiat dersi okurduk ve bize bitkiyi sevmeyi, çimlere bakmayı, ağaçları korumayı örettiler. Yaş kesmeyin dediler. Biz bu duygularla büyüdük. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum, 'yeşil ve ağaç sevgisi ilkokulda öğretilsin.' Orman Bakanlığımız çok büyük çaba veriyor. Bolu'da Orman Bakanlığı'nın tesislerini gördüm. Sağlık Bakanlığı nasıl Covid'le mücadele veriyorsa, onlar da ormanları yaşatmak için çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

459 ağaç dikeceklerini söyleyen Cengiz, "Biz tabii ki Galatasaray olarak Avrupalıyız, Beyoğluluyuz. Ama şimdi Eyüplü de olduk. 50 dönümlük araziyi sağlayan Orman Bakanlığı ve Eyüp Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bütün Galatasaray camiasına teşekkür ederim. 400 yeni üye ve eski başkanımızla toplam 459 ağaç dikeceğiz. Huzur ve güzelliklere katkı vereceğine, ruhsal olarak da değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

"KARAR ÇIKINCA KEMERBURGAZ TESİSLERİ'NE HEMEN BAŞLAYACAĞIZ"

İzinler çıktığında Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımına hemen başlanacağını söyleyen Cengiz, "Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak" dedi.