Galatasaray baskette kazandı
Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu’ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado’da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: Jasmina Juras xx, Alberto Sanchez Sixto xx, Alexandra Stan xx
Galatasaray: Asena xx 9, Miray x, Cansu Köksal xx 8, Sude xx 5, Pelin Bilgiç xx 9, Epiphanny Prince xxx 16, Anete Steinberga xx 10, Quanitra Hollingsworth xx 7, Mısra x, Mercedes Russell xx 15, Angel McCoughtry xx 10
Başantrenör: Efe Güven
Basket Landes: Ana Suarez xx 7, Gaye xx 11, Turcinovic x 2, Jovanovic x 3, Dumerc x 5, Vukosavljevic xx 13, Ayim xx 12, Plouffe xx 8, Paget x, Chery x 2
Başantrenör: Julie Barennes
1. Periyot: 34-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-33 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-46 (Galatasaray lehine)
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