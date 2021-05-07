Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:05

tSüper Lig'de yarın oynanacak 10 karşılamayı yönetecek hakemler açıklandı. Tüm karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Mayıs 2021

BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor - Yeni Malataspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor - Fraport Tav Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen