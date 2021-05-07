Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli olurken, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır görev alacak.
tSüper Lig'de yarın oynanacak 10 karşılamayı yönetecek hakemler açıklandı. Tüm karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
8 Mayıs 2021
BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor - Yeni Malataspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Fraport Tav Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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