Galatasaray-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

04 Mayıs 2021 Salı, 08:59

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında gözler Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maça çevrildi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek derbiyi kimin yöneteceğ ise merak konusu.

Sezon başından bu yana hem sahada hem de VAR odasında ciddi hatalar yapan hakemler, gündemden ne yazık ki hiç düşmedi. Hakemlerin sezon sonuna gelinen bu günlerde yaşadıkları yıpranma derbideki alternatif isim listesini de oldukça kısaltmış durumda.

İşte isimler:

Halil Umut Meler: Beşiktaş'ın üst üste maçlarına çıktı ve yeterince polemik konusu oldu.

Mete Kalkavan: Galatasaray'ın üst üste iki maçına çıktı ve o da yeterince polemik konusu oldu.

Arda Kardeşler: FIFA hakemi olmasına karşın bir tane zorluk derecesi yüksek maça verilmedi. Bu maça verilmesi imkansız.

Ali Palabıyık: Son Beşiktaş-Hatay maçının hakemi. Beşiktaş şikayetçi olmadığına göre üst üste verilmez.

Abdulkadir Bitigen: Gençlerbirliği-Galatasaray maçında VAR görevindeydi ve maçın kaderine etki edecek 2 önemli hata yaptı.

Ali Şansalan - Atilla Karaoğlan: Şansları yok.

Cüneyt Çakır: Son 5 görevinde hakem ve VAR olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarında görev yaptı. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi. Bence derbinin de 1 numaralı adayı. Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında görev verilmemesi Çakır'ın derbi yönetme şansını arttırdığı yorumları yapılıyor.

Fırat Aydınus: Son 4 haftada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını hakem olarak yönetti. Bu sezon sonunda faal hakemli kariyerini sonlandıracak. TFF kendisine Ziraat Türkiye Kupası Finali ve bir tören ile veda ederek onurlandırmayı isteyecektir. Dolayısıyla zorluk derecesi çok yüksek spekülasyonlara açık bu maça verilmesi zor.

Yaşar Kemal Uğurlu: Son Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi. Şansı az.

Kaynak: Ajansspor