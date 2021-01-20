Galatasaray-Denizli maçında 2. gol geldi

20 Ocak 2021 Çarşamba, 18:34

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Bergdich, Fabiano, Murawski, Dossevi, Recep, Sagal, Rogallega, Sacko

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçın hakem Suat Arslanboğa.

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11’de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Arda ile pozisyon buldu. 9. dakikada Belhanda'nın pasını Emre Akbaba ağlara yolladı: 1-0.

Belhanda, Feghouli ve Lines'in çok iyi kullandığı sağ kenar organizasyonları 2. golü getirdi. Ceza alanı içinde yerden sert vuran Feghouli skoru 2-0 yaptı.