Galatasaray-Denizli maçında 2. gol geldi
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçın hakem Suat Arslanboğa.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Bergdich, Fabiano, Murawski, Dossevi, Recep, Sagal, Rogallega, Sacko
Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçın hakem Suat Arslanboğa.
Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11’de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı.
Maça hızlı başlayan Galatasaray Feghouli ve Arda ile pozisyon buldu. 9. dakikada Belhanda'nın pasını Emre Akbaba ağlara yolladı: 1-0.
Belhanda, Feghouli ve Lines'in çok iyi kullandığı sağ kenar organizasyonları 2. golü getirdi. Ceza alanı içinde yerden sert vuran Feghouli skoru 2-0 yaptı.
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