Galatasaray derbinin taktiğini çalıştı
Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi 'tam kadro'
Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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