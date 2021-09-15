Galatasaray Divan Kurulu'nda gündem bütçe!

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:59

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bu sezon yaptıkları hamlelerle futbol takımının ücreti bütçesini 62,5 milyon avrodan 48,2 milyon avroya indirdiklerini ve 2022-2023 sezonunda da 35 milyon avroya düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı yapılırken, GS TV üzerinden canlı yayımlandı.

Başkan Burak Elmas, yaptığı açıklamada, Galatasaray Futbol Takımı için önemli bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını belirterek, "Galatasaray'ın herkesi 1 sene mutlu etmek için transfer yapacak lüksü yok. Burada cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, Galatasaray'ın finansal ve sahadaki başarıları olarak sonuçları 4-5 sene düşünen bir sistem uygulamak gerekiyordu. Teknik direktörümüzle birbirimizi anlayarak büyük cesaret gösterdik ve ilk defa böyle gerçekleştirilmiş bir stratejiyle transfer dönemini geçirdik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sözleşme yenilediği futbolcuların maaş, bonservis ve kontrat sürelerinin yer aldığı bir tabloyu divan kurulu üyeleriyle paylaşan Burak Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer döneminde bize çok eleştiriler geldi. Diğer rakiplerimiz hiçbir detay paylaşmıyorlar. Bizden çok az limiti olan takımlar daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar. Finansal disiplinden ödün vermeyeceğiz. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, bu sene ve önümüzde sezonların maliyetlerini göstermek için tablo hazırladık. Yaptığımız transferlerle bu sezon ücret bütçemizi 48,2 milyon avroya indirdik. Seneye 30,5 milyon avroya inecek. Üstüne 3-4 ekleme de öngörerek, ilk defa 35 milyon avroluk ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz. Teknik kadro bütçemizde herhangi bir değişiklik olmadı. Başta Fatih hoca olmak üzere son derece hesaplı sözleşmelere imza attılar."

"Beş sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir futbol sistemi uygulayacağız." diyen Burak Elmas, "Falcao'nun yaklaşık 9,6 milyon dolar brüt kontratı ve her 5 maçta ilave aldığı prim vardı. Geçmiş seneden kalan alacağını vade alarak, bu sene alacağı 6,5-7 milyon civarı ücreti de yarı yarıya paylaşarak yollarımızı ayırdık. Jimmy Durmaz'a da bir fesih tazminatı vererek yollarımızı ayırdık. Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün gibi oyuncularımızı kiraladık. Kulüpleri bu ücretleri karşılıyorlar. Ocak ayında tekrar bir takım hamleler yapacağız. İlk 11'e genç ve hazır oyuncuları tek tek ekleyerek tekrar bizi özlediğimiz günlere taşıyacak takımın çatısını kurmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün Covid-19 salgını nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştiremediği olağan mali genel kurul toplantılarıyla ilgili konuşan Burak Elmas, "Bu kurullar, pandemi nedeniyle önceki yönetimin yapma fırsatı bulamadığı ve Galatasaray'da büyük rahatsızlık oluşturan genel kurullar. Bunlarla ilgili yazılı görüşmeler yaptık. Ayrı ayrı yapmaya karar verdik. İlanlara da çıktık." diye konuştu.

Galatasaray'ın ciddi anlamda kötü günlerden geçtiğini ve artık buna son vererek bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeşler ve arkadaşlar birbirleriyle kavga etti. Bundan kimse bir şey kazanmadı. Herkese kapımız açık. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk geldi, konuştuk. Açık bir diyalog yürütüyoruz. Yakında eski divan başkaları, başkanlar ve 2. başkanlardan oluşacak yüksek istişare kurulunun ilk toplantısını yapacağız. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İntikam peşinde değil, Galatasaray'ın iradesinin gerçekleşmesi için birlikte hareket edelim."

ERKEK BASKETBOL TAKIMININ BÜTÇESİ 2 MİLYON 50 BİN DOLAR

Basketbolda sorumlu yönetici Reha Keskin, geçen sezon kötü bir performans sergileyen erkek basketbol takımından bu sezon için büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Basketbol şubesinde yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirten Keskin, "Geçtiğimiz sezon takımımız istediği sonuçları alamamıştı. Bütün oyuncularımızı kaybetme durumuna düşmüştük. Sadece 4 Türk oyuncumuz bizimle devam etti. Bu nedenle yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardı. Vizyonumuz, Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi'ni 3 sene içinde Türkiye'nin en başarılı altyapı organizasyonu haline getirmek. Altyapıdan A takımımıza ve milli takımlarımıza sporcu yetiştirmeyi istiyoruz. En büyük önceliğimizi buraya verdik. Beş sene içinde basketbol salonu ve diğer gerekli tesisleşme hamleleriyle Galatasaray Basketbol Şubesi'ni kendi gelirini üretir hale getirmeyi, THY Avrupa Ligi'nde istikrarlı ve kalıcı bir şekilde kalmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'yi genel direktör, Turgay Zeytingöz'ü ise genel menajerlik görevine getirdiklerini aktaran Keskin, kötü geçen sezonda önemli bir sorumluluk alan başantrenör Ekrem Memnun ile yola devam ettiklerini dile getirdi.

Keskin, takım bütçesiyle ilgili, "Son topa kadar keyifle seyrettirecek, mücadeleden vazgeçmeyecek ve çok başarılı olacak bir takım göstermek istiyoruz. Böyle bir takım oluşturduğumuz için çok ümitli ve heyecanlıyız. Bunu çok cüzi bir bütçeyle yapmak istedik. 50 bin dolar sapmayla da bunu tutturduk. Hedefimiz 2 milyondu. Mücadele ettiğimiz takımlarda bir oyuncunun maliyeti 3 milyon dolar. Bütün takımın 2 milyon 50 bin dolara kurulması çok mütevazı ama biz büyük başarılara imza atma konusunda takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskin, altyapı için ilave tesis anlaşması ve oyuncu taraması ile pilot takım için 2 milyon liralık bütçe ayrıldığını da aktardı.

Toplantıda ayrıca, Riva projesi ile kurumsal kimlik çalışması ve süreç analizi çalışması konularında sunum gerçekleştirildi.



