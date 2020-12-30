Galatasaray, eski Trabzonsporlu Sörloth'u transfer edecek mi?
Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi.
Alexander Sörloth'un yeni adresi Galatasaray olabilir… Sarı- kırmızılılar, devre arasında santrfor bölgesinde yeni bir operasyon planlıyor. Radamel Falcao'nun hem verimsizliği hem de yüksek ücreti yönetimi yeni arayışlara iterken Sörloth ismi gündeme geldi. Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Sörloth, yaklaşık 20 milyon Euro'ya gittiği RB Leipzig'de beklentilerin altında kaldı.
FALCAO SATILACAK
Galatasaray yönetimi, RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan anlaşmayı araştırıyor. Bordo-mavililer, Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi halinde transfer önceliğine sahip… Yönetim ise İngiltere'den sonra Almanya'da da tutunamayan Norveçli futbolcunun tercihini Galatasaray yönünde yapması için çalışmalara başladı.
Diğer yandan da Falcao'yu satmak için görüşmeler sürüyor.
Kaynak:Sözcü
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Prof. Dr. Akova'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması
Video Haberler
- İlçeye 'Yılbaşı' akını: 170 binlik nüfus 900 bine çıktı
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Prof. Dr. Akova'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması