Galatasaray, Falcao'ya veda etti

05 Eylül 2021 Pazar, 20:49

Transferin son günlerinde La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray'a veda etmişti.

Falcao, "Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkürler. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilere de teşekkür ediyorum" notu düşerek bir video paylaşmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao'nun bu paylaşımını, "Yolun açık, başarı, şans ve güzellikler seninle olsun El Tigre!" notu düşerek yeniden paylaştı.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.