Galatasaray-Gaziantep maçında goller var

21 Haziran 2020 Pazar, 20:36

Galatasaray, Gaziantep FK ile Türk Telekom'da karşılaştı.

Emre Akbaba ve Belhanda uzun bir aradan sonra 11'e dönerken, Gaziantep'te de Maxim ve Kayode forma giydi.

3. dakikada Falcao net pozisyonu değerlendiremedi.

17. dakikada Djilobodji Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Onyekuru kaleciyi de geçti, vuruşunu Kana Bıyık çıkardı. 36. dakikada Feghouli'ninpasında Falcao skoru 1-1 yaptı.

4 dakika sonra 40. dakikada Seri'nin pasında Belhanda skoru 2-1 yaptı.

Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1

HAKEM: Alper Ulusoy

STAT: Türk Telekom

GALATASARAY: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

GAZİANTEP FK: Günay, Erdem, Dji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.