Galatasaray geç uyandı, turu kaybetti!
Öncelikle Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Alanyaspor'u kutlamak lazım; Fenerbahçe derbisi galibi Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 3-2 yendiler.
Haklı bir galibiyet.
Alanyaspor dersine işi çalışmış. Oyunu önde kurup daha çok koştular, daha çok istediler, çok çalıştılar ve şansları da yaver gidince golleri atıp turu kaptılar. Öncelikle bu yorucu lig maratonda nasıl böyle koşup pres yaptılar anlamak güç. Kalecileri Marafona hariç hepsi pres yaptı. Bir Galatasaraylıyı iki Alanyalı sıkıştırdı. İlk 48-49 dakika böyle oynadılar ve golleri attılar, sonra üstünlüğü rakibe bıraksalar da istediklerini aldılar.
Belki 0-0 giderken golü yeseler bu kadar özgüvenli oynayamazlardı ama dedik ya çok formdaydılar. Son bölümde gardları düştü, ama şansları yanlarındaydı... Direkler ve inanılmaz kurtarışlar...
Gelelim Galatasaray'a; teknik direktör Fatih terim maçı önemsemiş cezalı Arda dışında tam kadro tercihi kullanmıştı, ama futbolcular oralı değildi. Sahada yoktular uzun süre. Golleri TV'lerinin başındaki seyirci gibi izlediler. Galiba Fenerbahçe derbisindeki galibiyeti unutamamışlar. Belhanda, Babel, hatta Taylan el belde dolaştılar. Yedlin hücumda iyi, savunmada kötüydü. Emre Taşdemir bile geriye gelmedi. Marcao gölge savunma yaptı, Donk güçsüzdü. Mısırlı Mustafa'ya da top gelmedi; ilk yarıdaki bu görüntü 2-0 sonrasında da hemen penaltıyla 3-0'a neden oldu.
Gerçi maç 2-0 giderken hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR odasının atlığı bir penaltı var. Emre'nin ayağına bastılar, 2. yarının hemen başında aynı pozisyonda aynı hareketi Marcao yaptı, penaltı. Eyyam yaptı, tıpkı maça sadece 5 dakika uzatma ekleyişi gibi. Onca oyuncu değişikliği, tedavi , kart kullanımı var. Uzayan bölüm 5 dakika! Serdar Tatlı, hakemlere yeni kuralları öğretememiş ama eyyamcılığı iyi öğretmiş!
Belki bu gol gelse maç dönerdi. Çünkü 2. yarıda değişik bir Galatasaray izledik. Oyunu rakip yarı alana yığdılar. Direkten dönen 2 topları var. İki de karşı karşıya Kerem ve Onyekuru atamadı. Maratfona inanılmaz kurtarışlar yaptı.
83. dakikada Gedson'un presiyle gelen Mustafa Muhammed golü ardından Gedson'un ağlara giden topu sonucu değil ama skoru değiştirdi.
Galatasaray ilk 45 dakikadaki uyku hali ile kaçırdığı fırsatların faturasını kupaya veda ederek ödedi.
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