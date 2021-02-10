Galatasaray Alanyaspor kupa için

Galatasaray ile Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 19:39
Galatasaray Alanyaspor kupa için
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Galatasaray ile Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor.

Kazanan taraf turu geçecek.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, ONyekuru, Babel, Muhammed Mustafa

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, Babacar


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