Galatasaray genel kurul seçiminde rötar endişesi yaşanıyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Galatasaray’da önce 22 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan seçimin ertelenme endişesi yaşanıyor. Genel kurul tarihi, koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmanın sonrasına rastlıyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre 17 Mayıs’a kadar genel kurullar yapılamayacak. İlgili makamlar, bu tarihin uzatılıp uzatılmayacağına salgının seyrine göre karar verecek. İzin çıkması halinde seçimin, tüzükte Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı yazılı olmasına rağmen Türk Telekom Stadı’na alınması gündeme gelebilir.

SORU İŞARETİ ÇOK

Seçimin haziran veya temmuza ertelenmesi halinde Galatasaray’da yeni soru işaretleri doğacak. Görev süresi 29 Mayıs’ta bitecek Mustafa Cengiz yönetiminin, seçime kadar devam edip etmeyeceği tartışılacak. Fatih Terim’in sözleşmesinin 31 Mayıs’ta bitecek olan +3 yıllık opsiyonsuz halinin durumu gündeme gelecek. Haziranda sporculara yapılacak ödemenin kaynağını kimin, nasıl yaratacağı belirsiz kalacak. Seçim ertelenirse, futbol ve diğer branşlardaki transferler, sezon planlamaları gecikecek.

RECEVİK KATILMADI



G.Saray’da dün yapılan yönetim toplantısına, başkan Mustafa Cengiz’in istifasını istediği, seçilmiş yönetici Mahmut Recevik katılmadı. Recevik’in adı ve fotoğrafı, kulübün internet sitesinden kaldırılmıştı. Mahmut Recevik, istifa etmediğini açıkladı.

ZİRVE İÇİN KRİTİK MAÇ

G.Saray, Süper Lig’in 38. haftasında bugün saat 20.30’da evinde Konyaspor’la karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği ve beIN Sports 2’nin naklen vereceği maçta Sarı-Kırmızılılarda sakat Onyekuru ile Yedlin oynamayacak.

3 FUTBOLCU POZİTİF

Sarı-Kırmızılılarda önceki gün yapılan koronavirüs testinde 3 futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Oyuncuların izolasyon ve tedavi süreci başladı.