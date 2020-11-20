Galatasaray hastaneye döndü!
Covid ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sakatlandığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sakatlandığı açıklandı.
Galatasaray, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandığını bildirildi. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcunun Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı." denildi.
EMRE TAŞDEMİR SON KURBAN
Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. Arda Turan, Belhanda, Babel gibi isimler de koronavirüse yakalanmıştı.
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