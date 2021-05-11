Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak: "'Mayıslar bizimdir' dedik, mayıs ayındayız"

11 Mayıs 2021 Salı, 23:39

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek son haftaya lider Beşiktaş'la puanını eşitleyerek, rakibinin 2 gol averajı gerisinde giren Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti:

“Bu sezon gerçekten çok acılar çektik. Çok eleştirildik, yerden yere vurulduk haksız yere. Hiç yılmadık. Hep çalıştık. ‘Mayıslar bizimdir’ dedik. Ve işte mayıs ayındayız. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün Denizli’de Denizlispor’un inanılmaz bir direnci vardı. Galatasaray aslanları çok iyi mücadele ettiler. 3 puan aldık çok sevinçli ve mutluyuz. Cumartesi günü inşallah mutluluk yaşarız. Camiamıza bir şampiyonluk daha armağan ederiz. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur. Bir olalım, birlik olalım, insanlar bizi kıskansın. Bu kadar çileye ve sıkıntıya rağmen, şu anda averajla ikinciyiz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu akşam camiamız huzur içerisinde, mutluluk içerisinde uyumalarını diliyorum. Tüm camiamıza sevgiler ve saygılar sunuyorum."

"OYUNCULARIMIZA ÖDEMELERİNİ YAPTIK"

Albayrak, oyuncularına moral olması amacıyla ödemelerini yaptıklarını söyledi:

“Bugün tarifi olmayan, muhteşem bir gündü. Allah herkese böyle güzel günleri yaşamayı nasip etsin. Çok büyük haksızlıklara, inanılmaz eleştirilere maruz kaldık. Gece gündüz durmadık, çalıştık. Buraya gelmeden önce, oyuncularımıza moral olsun diye ödemelerini de yaptık. Hep onları düşündük, teknik heyetimizin de yanında durduk. Hocamızı da tebrik ediyorum. İki haftadır inanılmaz bir oyun sergilediler. Fatih hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."

GÜNAY: "HAYALİM, GÖREVİMİZİN BAŞARILI SONA ERMESİ"

Sarı-kırmızılılarda Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tarihi bir gece yaşadıklarını belirtti:

“Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. 3.5 yıldır, başta başkanımız ve yönetim kurulu olarak çok özverili çalıştık. Hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü fedakarlığı yaptık. Son dönemde biz çok üzüldük. Haksız yere eleştirildik. Ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Bugün buraya büyük bir inançla geldik. İçimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu belki de hissederek burada bulunduk. Galatasaray Türkiye’nin en büyük camiası, Galatasaray Türkiye’nin en büyük futbol takımı. Bu başarıyı hak ediyor. Son bir maçımız var. Böyle bir final takımımıza yakışırdı. Taraftarımızın da dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu akşamki başarıdan dolayı teknik direktörümüz Fatih Terim’i kutluyorum. Son dönemde çok baskı ve eleştiri altında çalışmalarını yürüttü. Başkanımızın sağlık problemlerine rağmen özverili çalışmaları, ikinci başkanımızın gece gündüz emek vermesi… Bütün arkadaşlarımız her maçta bizimle birlikte. Benim hayalim görevimizin Galatasaray’ın başarısıyla sona ermesiydi. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Bütün camiamıza mutluluklar diliyorum."

GÜNEŞ: "GALATASARAY HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş ise şunları söyledi:

“Birinci hafta Gaziantep FK maçıyla başladı, inşallah 42’inci hafta Yeni Malatyaspor maçıyla mutlu sona ulaşacağız. Mayıslar bizimdir. Tüm futbolcu kardeşlerimin ve teknik direktörümüzün alnından öpüyorum. Böyle bir yönetimin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray her şeyin en güzeline layık. İnşallah 23’üncü şampiyonluğumuzu alacağız ve 5’inci yıldıza 2 şampiyonluk kalır."