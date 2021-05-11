Galatasaray'de Terim'den flaş açıklama: İçeride, dışarıda.."
Fatih Terim, "Bu kadar sıkıntıya rağmen, içte, dışta, hala Galatasaray en iyi yerlerde, hala ne olursa olsun iddiası var, bence önemli bir şey" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, "Kariyerimdeki 400 maça çok da büyük başarılar sığdırmak, herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en büyük hatıra. Bu kadar sıkıntıya rağmen, içte, dışta, hala Galatasaray en iyi yerlerde, hala ne olursa olsun iddiası var, bence önemli bir şey, böyle düşünmek lazım. Çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz. Ne bizler, ne oyuncular, ne hakemler için kolay bir sezon olmadı. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek, bir yandan pandemi, bir yandan sakatlıklar, bir yandan puan durumları, işin gerilimi, sıkıntısı derken 40 maç bitmek üzere, bu arada da 40 test. Pandeminin en önemli aktörleri herhalde bizleriz, ümit ederim evde oturup bizi seyredenlere heyecanlı maçlar seyrettirebiliriz! dedi.
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