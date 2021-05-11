Galatasaray mucizeyi zorluyor! | Denizlispor 1-4 Galatasaray

11 Mayıs 2021 Salı, 17:41

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Halil, 35. dakikada penaltıdan Babel ile ilki penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda Muhammed'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Recep Niyaz kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da Emre Akbaba, 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. Denizlispor'da yıldız oyuncu Hugo Rodallega, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 81 puana yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Lige veda eden Denizlispor ise 28 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşarak sezona nokta koyacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Denizlispor 1-4 Galatasaray

89' GOL | Galatasaray Mostafa Mohamed ile skoru 4-1 yaptı.

86' GOL | Galatasaray, tekrarlanan penaltıda Mostafa Mohamed'in golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor.

83' Penaltı kaçtı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mostafa Mohamed'in vuruşunda Abdulkadir Sünger sağ köşeden topu kurtarmayı başardı

81' Galatasaray penaltı kazandı. Emirhan Kaşcıoğlu'nun, Henry Onyekuru'ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

72' Sağ kanatta topla buluşan Muhammet Özkal hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta gitti.

68' Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sakıb Aytaç kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

62' GOL | Yukatel Denizlispor, Recep Niyaz'ın golü ile maçta farkı bire indirdi. Sağ kanatta Taylan Antalyalı'dan topu kapan Mattheiu Dossevi bekletmeden pasını müsait durumdaki Recep Niyaz'a aktardı. Ceza alanında topla buluşan Recep Niyaz'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştudu.

55' Arda Turan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Abdulkadir Sünger topu uzaklaştırmayı başardı.

51' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ayaroğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Fernando Muslera tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başardı.

43' PENALTI KAÇTI | Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda Abdulkadir Sünger ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.

40' Galatasaray penaltı kazanıyor! Sakıb Aytaç'ın, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

35' GOL | Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Ryan Babel geçti. Galatasaray, Ryan Babel'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

33' Galatasaray penaltı kazanıyor! Muhammet Özkal'ın, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

26' Ryan Babel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sakıb Aytaç'tan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın, ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

22' GOL | Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Halil Dervişoğlu'nun, arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. Pozisyon için önce faul kararı veren hakem Abdulkadir Bitigen, sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek golü geçerli saydı.

19' Sol kanatta topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.

13' Ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun soldan içeri gönderdiği ortasında Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.

11' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında top Abdulkadir Sünger'de kaldı.

5' Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu çelmeyi başardı.

4' Muhammet Özkal'ın hatalı pasıyla ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Abdulkadir Sünger uzak köşeden topu kornere çeldi.

3' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında Sakıb Aytaç kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

1' Karşılaşma Abdulkadir Bitigen'in işareti ile başladı.



