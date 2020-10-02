Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı
Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ı bir sezonluğuna Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ı bir sezonluğuna Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, şirketimize net 2 milyon 647 bin 60 lira+KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.
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