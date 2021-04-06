Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndaki pozitif sayısı 17’ye çıktı
Galatasaray, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardaki pozitif sayısı da 17’ye yükseldi.
Galatasaray, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardaki pozitif sayısının da 17’ye yükseldiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı