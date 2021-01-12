Galatasaray kadınlarda kazandı

12 Ocak 2021 Salı, 19:56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Galatasaray’a 87-79 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı-kırmızılılar devreye 53-35’lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte hata yapmayan Galatasaray bu periyodu da 75-61 önde kapattı. Son çeyrekte fazla süre almayan oyuncularıyla parkeye çıkan sarı-kırmızılılar parkeden 87-79’luk skorla galip ayrıldı.

Galatasaray’da Angel Mc Coughtry 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde ise Jelena Dubljevic’in 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



