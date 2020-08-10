Galatasaray, Kalu'nun peşinde

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:17

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Haznedar, Samuel Kalu’nun kiralanması için Bordeaux ile masaya oturacak. Fransız kulübü, büyük yatırım yapılan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da pişmesine olumlu bakıyor.

KALU OPERASYONU!

Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor. Arda Turan ile takıma tecrübe katan sarı-kırmızılılar, şimdi de genç bir ismin peşinde. Hedefteki isim ise Bordeaux'nun kanat oyuncusu Samuel Kalu… Galatasaray’ın futbolcu izleme komitesi, bu oyuncunun Onyekuru'nun eksikliğini hissettirmeyeceği görüşünde… İdari Direktör Şükrü Hanedar'ın Fransa'ya gittiği ve 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için bugün önemli görüşmeler yapacağı ifade edildi.

İki sezon önce 8.5 milyon Avro'luk yatırım yapılan Kalu, geçen sezon 1 gol-1 asistte kalmış ve beklentileri karşılayamamıştı. Bordeaux'nun genç futbolcuyu Galatasaray'a kiralayıp kendini yeniden bulmasına olumlu baktığı belirtiliyor. Anlaşmaya satın alma maddesinin koydurulmasına çalışıldığı, bu rakamın 6 milyon Avro olacağı gelen bilgiler arasında…